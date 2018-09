Vibo Valentia: pirata strada investe donna e fugge, arrestato

Ha investito e ferito gravemente con la sua vettura una donna di 58 anni ed è fuggito, ma è stato identificato e rintracciato dalla polizia che lo ha arrestato. La 58enne è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno avvertito il 118 che ha l'ha trasportata in ospedale dove è stata ricoverata per diversi traumi, in particolare agli arti inferiori. Il presunto pirata della strada era già noto alle forze dell'ordine.