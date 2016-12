Vibo Valentia, muore una 68enne vittima di un'auto pirata

Amava gli animali Vituccia Pasceri, la donna di 68anni uccisa da un'auto a Vibo Valentia, in Calabria. Stava andando dal suo cane in campagna e camminava sul ciglio della strada, ancora vicino a casa, quando è stata investita: è morta sul colpo. Ennesima vittima di un pirata della strada e della "Statale 18", una delle più pericolose d'Italia. I carabinieri esaminano le telecamere installate nella zona.

La vittima - Conosciuta in città per il suo attivismo a favore degli animali, Vituccia Pasceri era volontaria del canile comunale e aveva fatto numerosi appelli sui giornali locali per chiedere finanziamenti e migliorarne il pessimo stato. Stava andando a prendersi cura del suo cane anche stamattina, recandosi in campagna per portargli da mangiare, ma aveva fatto ancora pochi passi da casa sua.

Il luogo dell'incidente - Potrebbe essere stata la nebbia a impedire la visuale della donna che camminava sul ciglio della carreggiata, ma questo non giustifica il fatto che chi l'ha travolta non si sia fermato a prestarle soccorso: l'ha uccisa sul colpo ed è andato via. La strada dove è avvenuto l'incidente è molto trafficata, percorsa sempre da mezzi pesanti e in molti punti dissestata: è la Statale 18 ed è una delle "strade killer" della Calabria, assieme alla "106" fra le più pericolose d'Italia. Settimana nera, questa, per la sicurezza stradale, dopo i terribili incidenti di Palermo e L'Aquila, che hanno fatto due vittime di 28 e 15 anni.