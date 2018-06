Carabinieri: omicidio come vendetta per dei furti - Secondo i carabinieri, che hanno condotto le indagini, l'omicidio di Soumayla sarebbe stata una vendetta contro i continui furti. Rappresaglia motivata, secondo quanto hanno ribadito i carabinieri, per la continua presenza di extracomunitari in quella che il presunto autore dell'omicidio riteneva fosse ancora una sua proprietà. Pontoriero è parente di uno degli ex custodi dell'area sequestrata nella quale sono stati trovati metalli pesanti, finito a processo per l'inchiesta che ne scaturì nel 2007.