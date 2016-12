Vibo Valentia, maxi evasione fisco

I finanzieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno scoperto ricavi non dichiarati per 19 milioni di euro nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una Stabile organizzazione di una società di capitali di diritto tedesco leader in Europa nel settore delle energie rinnovabili. Il legale rappresentante è stato denunciato alla Procura di Vibo per dichiarazione infedele.