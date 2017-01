Vibo Valentia, 37enne muore dopo il parto: indagati dieci medici

Dieci medici dell'ospedale di Vibo Valentia sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di Tiziana Lombardo, la mamma 37enne deceduta il 5 gennaio, tre giorni dopo aver dato alla luce la piccola Giada. I provvedimenti riguardano sanitari, in servizio nel reparto di ginecologia, che hanno avuto in cura la donna. I medici potranno nominare propri periti in vista dell'autospia sulla vittima. Per tutti l'ipotesi di reato è omicidio colposo.