Vibo, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: un morto

14:10 - Un'esplosione si è verificata all'interno di una fabbrica di fuochi d'artificio a Pizzoni, nel Vibonese: il bilancio provvisorio è di un morto e una persona ferita gravemente. Il titolare dello stabilimento, Ernesto Pugliese, 34 anni, è stato soccorso e portato nell'ospedale di Vibo Valentia. I vigili del fuoco hanno poi individuato il corpo di un operaio, Marinica Bostinaru, 38enne romeno, che risultava presente al momento dell'esplosione.

La deflagrazione è avvenuta mercoledì dopo le 16:30, in un capannone situato lungo la strada tra Pizzoni e Soriano Calabro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vibo e Serra San Bruno oltre ai carabinieri di Vazzano e Soriano.



Al momento dell'esplosione l'operaio era all'interno di uno dei container della fabbrica e stava lavorando mentre il proprietario era all'esterno. Dopo l'esplosione Pugliese è stato soccorso e portato inizialmente nell'ospedale di Vibo e successivamente trasferito a Palermo. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Il cadavere dell'operaio è stato individuato dopo alcune ore sotto alcune lamiere.



Indagini per accertare la causa dell'esplosione - I carabinieri ed i vigili del fuoco stanno lavorando a ritmo serrato per accertare le cause dell'esplosione. I militari dell'Arma hanno sottoposto a sequestro l'area ed hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.