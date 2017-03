Vescovo di Locri: 'ndrangheta cerca di influenzare le processioni

"La 'ndragheta vuol far sentire il proprio potere in campo religioso". Lo afferma monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, dopo la denuncia delle mafie pronunciata domenica dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Eventi come le processioni sono ormai svuotati di contenuti religiosi. Noi vietiamo la raccolta di denaro, ma qualcuno pretende che si faccia perché deve poi investirlo in business che non c'entrano con la carità".