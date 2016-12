Uccisa 56enne nel Cosentino, si cerca il compagno: pista movente passionale

12:03 - Una donna di 56 anni è stata trovata morta nel bagagliaio di un'auto nella frazione Marina di Fiumefreddo Bruzio, nel Cosentino. Il sospetto è che a ucciderla sia stato il compagno della donna, che, al momento, non è rintracciabile. Secondo i carabinieri del Comando provinciale, si tratterebbe di un omicidio per motivi passionali maturato in ambito familiare.

L'auto era vicino ad un casolare ad alcuni chilometri di distanza dall'abitazione della donna, Maria Vommero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza e quelli della Compagnia di Paola che stanno ancora cercando il compagno della vittima, che al momento risulterebbe irreperibile.