Truffa, Gdf denuncia imprenditore

Ha ottenuto un finanziamento di 16 milioni di euro per realizzare un insediamento industriale, ma parte delle attrezzature, nonostante la documentazione prodotta, non erano mai entrate nei capannoni. A scoprirlo sono stati i finanzieri di Crotone, che hanno denunciato il legale rappresentante di un'azienda per truffa e falso e segnalato il caso alla Corte dei Conti. Il ministero ha avviato la procedura per recuperare i contributi.