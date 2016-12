Truffa a Ue: sequestrati 5 mln beni

Percepivano contributi dall'Unione europea per dare lavoro ad appartenenti a categorie svantaggiate e disabili ma poi utilizzavano il denaro per altri scopi. La guardia di finanza di Catanzaro ha sequestrato beni per 5 milioni di euro a 19 persone e 6 società, nell'ambito di un'indagine su una presunta truffa riguardante l'indebita percezione di contributi dall'Unione europea e dallo Stato.