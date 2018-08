Famiglia travolta da treno sui binari nel Reggino: morti 2 bimbi, grave la madre

Due bambini sono morti sul colpo dopo essere stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari per raggiungere il mare insieme alla madre a Brancaleone, nel Reggino. Sembra che la piccola, 6 anni, sia sfuggita di mano alla madre. La donna l'avrebbe così rincorsa con il fratellino, 12 anni, e in quel momento sarebbe sopraggiunto il convoglio. La donna, 49 anni, è grave in ospedale. I tre vivevano a Milano ed erano in Calabria in vacanza.