Tentano investimento: arrestati

Due persone C. A., di 57 anni, e F. A., di 32, sono state arrestate dalla polizia a Reggio Calabria con l'accusa di tentato omicidio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I due a bordo di un'autovettura hanno tentato di investire tre giovani serbi, ai margini della Statale 106, con l'auto in panne. I tre ragazzi sono stati soccorsi e portati in ospedale dove uno di loro è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia.