Tenta uccidere sorella e si suicida

A Vibo Valentia un uomo di ottant'anni ha tentato di uccidere la sorella a coltellate e poi si è gettato dal balcone al secondo piano dell'appartamento dove i due vivevano, morendo sul colpo. La donna, soccorsa e condotta in ospedale, ha riportato ferite da arma da taglio ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo soffriva di problemi di natura depressiva.