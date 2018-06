Sparatoria nel Reggino, un morto e due feriti | Le vittime ospiti di una tendopoli per migranti

E' di un morto e di due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta a San Calogero in provincia di Vibo Valentia . La vittima è un cittadino del Mali di 29 anni, Sacko Soumali, morto dopo essere stato ferito a colpi di fucile da ignoti. Stranieri anche i due feriti. Secondo la prefettura, il gruppo stava per compiere un furto e si tratterebbe di una vendetta. Esclusa la matrice xenofoba. I tre dimoravano nell'area che ospita una tendopoli per migranti.

Potrebbe essere legato quindi a una vedetta per un furto di alluminio che la vittima stava compiendo insieme ad alcuni complici il movente dell'omicidio del migrante maliano, morto in ospedale per le ferite riportate, e del ferimento degli altri due connazionali avvenuto sabato sera. Sarebbe questa l'ipotesi che viene seguita dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia in relazione a quanto accaduto in località "ex Fornace" di San Calogero.



La vittima, secondo quanto è emerso, è stata raggiunta alla testa da un colpo di fucile caricato a pallettoni. Si ritiene che a sparare possa essere stato qualcuno irritato dallo "sconfinamento" dei tre extracomunitari che stavano raccogliendo materiale per poi rivenderlo o per utilizzarlo nella baraccopoli di San Ferdinando dove vivevano. La vittima e i due connazionali erano giunti sul luogo dove è avvenuta la sparatoria a piedi e con una bici, da utilizzare probabilmente per trasportare il materiale.



Migrante ferito: "Ci ha sparato contro 4 volte" - "Stavamo raccogliendo delle lamiere quando si è fermata una Fiat Panda bianca vecchio modello ed è sceso un uomo con un fucile che ci ha sparato contro 4 volte". E' il racconto di quanto accaduto a San Calogero fatto da uno dei giovani maliani rimasti feriti, Drane Maoiheri, di 39 anni. L'uomo è rimasto ferito di striscio a una gamba ed stamani è già tornato alla baraccopoli di San Ferdinando dove vive con l'altro ferito.