22:12 - Un ennesimo mercantile carico di migranti è stato abbandonato dall'equipaggio in acque "Sar" (ricerca e soccorso) italiane, a circa 80 miglia da Crotone. L'allarme e' scattato nel pomeriggio e sono in atto i soccorsi, coordinati dalla Guardia costiera, per portare a bordo del cargo del personale in grado di riprenderne il controllo. Sulla nave ci sono circa 400 persone.