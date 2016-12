Sindaco Corigliano: allerta alta

"Nonostante la pioggia abbia cessato di cadere e le segnalazioni e richieste di intervento pervenute non siano numerose e allarmanti, resta alta l'allerta". Lo ha dichiarato il sindaco di Corigliano Calabro, Giuseppe Geraci, facendo appello alla massima attenzione. "Ribadisco l'invito a tutti - avverte inoltre il primo cittadino - a non uscire se non per motivi strettamente necessari".