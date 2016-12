Sesso con un minore, tre arresti a Vibo Valentia: c'è anche un prete

Tre persone, tra cui un sacerdote di 35 anni, sono state arrestate a Vibo Valentia perché ritenute responsabili di prostituzione minorile e corruzione di minorenne. A finire in manette, oltre a don Felice La Rosa, ex parroco di Zungri, un cittadino bulgaro e un pensionato. Dalle intercettazioni è emerso che il bulgaro ha proposto prestazioni sessuali da parte di un 15enne straniero chiedendo in cambio del denaro e che gli altri due hanno accettato.