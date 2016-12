Sesso con minori, arrestato sacerdote a Reggio Calabria: 20 euro per incontro

Un sacerdote di 44 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Reggio Calabria per prostituzione minorile, sostituzione di persona, detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minorenni. Le indagini sono iniziate a marzo quando l'uomo fu sorpreso in auto con un ragazzino, in un luogo appartato e poco frequentato. Il giovane ha raccontato agli agenti di averlo conosciuto in una chat per incontri omosessuali.