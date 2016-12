Sequestro orologi per 100mila euro

07:47 - L'ufficio di polizia di frontiera aerea di Lamezia Terme e la Guardia di finanza hanno sequestrato numerosi orologi di marca, alcuni dei quali in oro, per un valore di centomila euro, in possesso di una persona che non ha saputo dimostrarne la provenienza, suscitando il sospetto che possano essere provento di furto. La persona che custodiva in un trolley gli orologi e che si accingeva a imbarcarsi su un aereo è indagata per ricettazione.

