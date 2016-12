Sequestrati 8.500 prodotti insicuri

La guardia di finanza di Crotone ha sequestrato in Calabria oltre 8.500 prodotti fra cosmetici, apparecchiature elettriche, giocattoli e ferramenta con falsa o mancante marcatura CE o comunque privi e carenti dell'indicazione dei requisiti minimi di sicurezza. Sette persone di nazionalità cinese sono state denunciate per frode in commercio attraverso l'illecita commercializzazione di merce non sicura.