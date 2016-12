Scontro tra bus nel Cosentino: sette feriti, cinque sono studenti

Sette persone sono rimaste ferite in un tamponamento tra due pullman vicino all'Università della Calabria, a Rende (Cosenza). A bordo di uno dei due mezzi, diretto all'ateneo, c'erano studenti: cinque sono rimasti feriti, uno ha subito fratture a entrambe le gambe ed è stato ricoverato in codice rosso. Gli altri feriti sono i due autisti dei pullman. Sembra che uno dei due mezzi fosse parcheggiato sotto un cavalcavia.