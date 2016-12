Scommesse, indagini su Salernitana

Si allarga l'inchiesta sul nuovo scandalo calcioscommesse in Lega Pro e Serie D. Nel mirino degli inquirenti di Catanzaro sono finite anche altre 3 squadre, tra cui la Salernitana (club di proprietà di Claudio Lotito), promossa direttamente in serie B dopo aver vinto il girone C di Lega Pro. Cinque le partite che sarebbero state combinate.