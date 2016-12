Scajola,riesame:no aggravante mafia

12:00 - Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile "per carenza di interesse" il ricorso della Dda contro la decisione del gup che aveva escluso l'aggravante mafiosa nei confronti di Scajola e degli altri coimputati. L'ex ministro è imputato per procurata inosservanza della pena nei confronti di Amedeo Matacena: per l'accusa sarebbe stato lui l'artefice del trasferimento dell'ex deputato di FI da Dubai al Libano.