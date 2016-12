Romeno di 42 anni ha una relazione con donna di 69, accoltellato dai figli

La ricostruzione - Secondo quanto ricostruito, i figli della pensionata e il genero si sono presentati da lei all'alba. Una volta in casa, è iniziata una lite con la madre, durata fino al momento in cui i tre non si sono accorti della presenza dell'uomo, 42 anni, nascosto in cucina. L'uomo sapeva infatti che i familiari facevano fatica ad accettare quella relazione.



I tre hanno quindi iniziato a picchiare il compagno, finché non è comparso un coltello a serramanico: l'uomo è quindi stato ferito ripetutamente all'inguine, al fianco e al volto. I tre hanno abbandonato il romeno a terra privo di sensi e si sono allontanati, tra le urla disperate della donna, che ha chiamato il 112. E' subito scattata la caccia ai tre aggressori, mentre l'uomo, in ospedale, è stato giudicato guaribile in trenta giorni.