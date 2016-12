Rogo in casa, muore un 55enne

Un uomo di 55 anni è morto a Taurianova in seguito ad un incendio divampato nella sua abitazione. Per spegnere le fiamme sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno trovato il cadavere carbonizzato. L'uomo utilizzava l'appartamento per trascorrere il suo tempo libero suonando strumenti musicali. A dare l'allarme è stata la moglie non vedendolo rientrare a casa. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.