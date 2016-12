Rissa al bar, 16enne ucciso a coltellate Crotone: fermato l'aggressore

Un 16enne, Maycol Catizone, è stato ucciso con due coltellate al termine di una lite scoppiata per futili motivi in un bar a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. L'aggressore, Carmine Pullano, di 31 anni, è stato fermato dai carabinieri. Altri due giovani sono stati feriti in modo lieve.