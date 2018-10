Riace, centinaia di persone scendono in piazza: "Solidarietà a Lucano"

Sono scesi in piazza per chiedere di rimettere in libertà Mimmo Lucano, il sindaco che ha inventato il "modello Riace" per l'accoglienza dei migranti. Nella cittadina calabrese si sono radunate centinaia di persone, arrivate da diverse regioni d'Italia per dimostrare la loro solidarietà al primo cittadino, agli arresti domiciliari da lunedì .

Tanti gli extracomunitari che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza al sindaco dell'accoglienza. Molti rifugiati si sono radunati sotto l'abitazione di Lucano per dimostrargli la loro vicinanza.



Boldrini: "Lucano ha fatto tanto per i migranti" - Anche l'ex presidente della Camera Laura Boldrini è arrivata a Riace, dove ha dichiarato: "Sono qua per vicinanza a una persona che ha fatto tanto per i migranti, nel pieno rispetto della magistratura. Salvini non ha nulla di cui gioire, dovrebbe gioire quando arrestano dei capimafia e non una persona accusata di reati da verificare. Tra l'altro anche lui è indagato per sequestro di persona".