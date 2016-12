21 novembre 2014 Renzi a Cosenza, scoppiano disordini: quattro feriti tra agenti e manifestanti Il premier in città per la chiusura della campagna elettorale del candidato Pd alla presidenza della Regione Mario Oliverio Tweet google 0 Invia ad un amico

22:40 - Scontri a Cosenza tra forze dell'ordine e manifestanti che protestavano in attesa dell'arrivo di Matteo Renzi in città per la chiusura della campagna elettorale del candidato Pd alla presidenza della Regione Mario Oliverio. I manifestanti hanno lanciato bottiglie e fumogeni contro gli agenti. Tre poliziotti sono rimasti contusi. Ferito alla testa anche uno dei dimostranti.

Renzi: Italia divisa, rilanciare Sud - "La sfida di cambiare l'Italia si può fare se si prende coscienza della frattura nel nostro Paese, diviso in due con un nord-est che va meglio della Germania e un sud in grande difficoltà", ha dichiarato il premier. "Tocca a noi togliere la Calabria dal pantano e consentire alle due Italie di riavvicinarsi. Non si può dire al nord di rallentare".



"No lezioni sud da aspiranti statisti in camicia verde" - "E' inutile che aspiranti statisti in camicia verde ci dicano che il sud è nelle condizioni di adesso perché è un fatto storico. Chi conosce la storia sa che il sud è stato mortificato dall'unificazione".



"Non considerare Calabria terra di 'ndrangheta" - "Non accettiamo che la Calabria sia considerata terra di 'ndrangheta - ha poi aggiunto Renzi -. La criminalità organizzata va combattuta giorno per giorno, casa per casa, strada per strada".