Reggio Calabria, trafficavano animali protetti: sette arresti

Sette persone sono finite in manette in provincia di Reggio Calabria con l'accusa di appartenere a un'organizzazione dedita alla cattura e al commercio di avifauna selvatica protetta dalla Convenzione di Berna. I volatili catturati nei boschi della Calabria venivano venduti vivi sia in Italia sia all'estero, oppure destinati a ristoranti del Nord Italia. A carico di un'ottava persona è stato eseguito un obbligo di dimora.