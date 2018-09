Reggio Calabria, terremoto di magnitudo 4.2: nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata al largo della costa calabra sud-occidentale , nel territorio di Reggio Calabria, a 11 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione anche a Messina. Lo riferisce l'Ingv. Secondo la Protezione civile, non sono stati segnalati danni a persone o cose . L'epicentro è stato localizzato tra i Comuni di Palmi, Bagnara Calabra, Seminara e Scilla.

Il sisma è stato registrato alle 7:24. Nei minuti successivi molte persone sono uscite in strada terrorizzate.



Sospeso il traffico ferroviario - Le autorità hanno bloccato il traffico ferroviario sulla linea tirrenica tra le stazioni di Reggio Calabria e Rosarno per una verifica degli impianti. Carrelli di Rfi sono intervenuti per controllare la tratta e accertare se vi siano stati danni.