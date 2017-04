Reggio Calabria: sbarcati oltre 700 migranti, molti con segni di tortura | "Sette morti in Canale Sicilia"

"Le attività di salvataggio - ha spiegato Michele Trainiti, responsabile del soccorso e della ricerca in mare di Medici senza frontiere - sono state questa volta molto difficili perché si è operato in più salvataggi. Con un'altra nave abbiamo sbarcato sabato a Pozzallo 550 persone. In un solo giorno, con i nostri 649, superiamo le mille unità ed altrettanto ha fatto la Guardia costiera.



Una cosa è certa: gli sbarchi continuano. La gente continua a fuggire dalla guerra e dalla fame. Sono molti subsahariani. Abbiamo molti nigeriani, ma vediamo anche un flusso crescente dall'Asia, che per noi è anche l'indicatore del fatto che essendo chiusa la frontiera turca, comunque si cerca sempre una via alternativa per cercare una vita migliore".



"Sette morti in Canale Sicilia" - Nuova tragedia di migranti nel Canale di Sicilia. Un gommone si è sgonfiato al largo della Libia e sette cadaveri - tra cui quello di un bimbo di 8 anni - sono stati recuperati nel corso di un intervento delle navi delle ong Moas e Watch the Med. Altri corpi sono in mare. Da sabato sera Phoenix, la nave di Moas, è circondata da 8 gommoni in difficoltà carichi di persone: oltre 450 sono state recuperate a bordo.