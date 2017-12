Reggio Calabria, il vescovo sospende un parroco per pedofilia

L'arcivescovo di Reggio Calabria, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, ha sospeso un sacerdote, don Carmelo Perrello, parroco della chiesa di San Gregorio, dopo che al religioso è stato notificato un decreto di perquisizione da parte della Procura della Repubblica per detenzione di materiale pedopornografico e rapporti sessuali con minorenni. La notizia è riportata dal periodico "Avvenire di Calabria", edito dalla Curia arcivescovile reggina.

La sospensione, in via cautelativa durante le indagini, segue le norme canoniche, riferisce il settimanale. L'Arcivescovo invia anche un messaggio alle presunte vittime chiedendo "perdono per l'eventuale male arrecato".