Reggio Calabria, deteneva foto di minori abusati: arrestato 32enne

Un operaio 32enne incensurato è finito in manette a Napoli con l'accusa di avere detenuto e divulgato sul web una notevole quantità di materiale pornografico con immagini di minori, alcuni dei quali sarebbero stati vittime di abusi sessuali compiuti personalmente dal giovane. L'arresto è scattato in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura reggina.