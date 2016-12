Era appena uscita dall'ufficio postale di San Ferdinando (Reggio Calabria) quando un balcone dello stabile si è staccato dal secondo piano ed è crollato sulla strada sottostante, uccidendola sul colpo. E' morta così Francesca Barbalace, 72 anni. Per accertare eventuali responsabilità indagano i carabinieri. L'edificio, ora sotto sequestro per disposizione della procura di Palmi, è di proprietà privata e verserebbe in precarie condizioni strutturali.

(5nov-10:15) Crollo balcone a San Ferdinando (RC), via Caduti in Guerra: deceduta una passante, intervento #vigilidelfuoco in corso pic.twitter.com/63rnVkQmF7

Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri per accertare eventuali responsabilità in relazione, in particolare, alle cause del crollo del balcone, che non è stato provocato, secondo quanto già accertato, da un movimento sismico.



L'edificio dal quale è crollato il balcone è di proprietà privata e, ad eccezione del piano terra, dove è ospitato l'ufficio postale, è abbandonato e in condizioni strutturali precarie. L'immobile è stato sequestrato dai carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi, che ha anche disposto l'autopsia sul corpo della vittima.