Reggio Calabria: accoltella la ex alla gola per gelosia, poi tenta il suicidio

Ha accoltellato la ex fidanzata perché non accettava di essere stato lasciato. E' successo a Bianco, nel Reggino. L'uomo, Giuseppe Gambettola, 26 anni, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri: quando gli uomini dell'Arma sono arrivati nella sua abitazione lo hanno trovato agonizzante. Gambettola aveva infatti tentato il suicidio ingerendo varichina. La ex fidanzata è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Locri.