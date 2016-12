R.Calabria, sub muore per malore

Un uomo di 43 anni è morto dopo un malore avuto durante un'immersione subacquea a Reggio Calabria. Con il quarantatreenne c'erano altre due persone che si sono accorte del malore ed hanno chiesto aiuto alle persone in spiaggia. Un poliziotto, in servizio a Novara ma in vacanza a Reggio, è intervenuto ed ha riportandolo a riva l'uomo. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare il sub che però è deceduto poco dopo.