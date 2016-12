R. Calabria, maxi sequestro Dia

07:05 - La Dia di Reggio Calabria ha sequestrato e confiscato beni personali e societari, per 1,5 milioni di euro, al collaboratore di giustizia Antonino Fiume, condannato per associazione mafiosa, omicidio, favoreggiamento personale e violazione della legge sulle armi. Fiume era ritenuto affiliato alla cosca De Stefano di Reggio, sino a quando, nel 2003, ammesso allo speciale programma di protezione, non ha iniziato a collaborare con la giustizia.