Due persone, presumibilmente di nazionalità indiana, sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106, nel territorio del Comune di Roghudi in provincia di Reggio Calabrai. Le vittime erano a piedi quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono state investite da una Fiat Panda. Sull'automobile viaggiavano due persone che sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale.