R. Calabria, agguato a bracciante

Un bracciante agricolo, Giovanni Romeo, 52 anni, è stato ferito in un agguato ed è stato salvato da una pattuglia di carabinieri in servizio di controllo del territorio. E' successo a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, giù noto alle forze dell'ordine, era a bordo del suo autocarro quando è stato raggiunto da fucilate all'addome e alle braccia. L'intervento dei militari ha impedito che i sicari concludessero la loro missione.