Piena torrente in Calabria, sale a 10 il numero delle vittime

E' di 10 morti il bilancio della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria , dove diversi escursionisti sono stati travolti dalla piena di un torrente . Nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta all'ospedale di Cosenza a causa di un trauma toracico. Altre 11 persone ferite restano ricoverate in ospedale: 6 sono quelle in gravi condizioni. Tre i dispersi.

Una ventina di persone sono state messe in salvo. Il capo della protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi, ha spiegato che "la difficoltà di avere un quadro chiaro di chi manca all'appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi". Le ricerche, comunque, "non si sono mai interrotte e sono andate avanti tutta la notte". Le operazioni saranno ora spostate anche più a valle, fino alla foce del torrente, perché c'è il timore che alcune vittime siano state trascinate fino al mare.



Nel parco almeno due gruppi organizzati - Di certo si sa che due gruppi di escursionisti sono stati colpiti dalla piena. Alcune delle persone stavano effettuando una discesa a piedi del torrente, altri stavano percorrendo le gole e le grotte. Gli escursionisti provenivano in particolare da Brescia, Bergamo, Milano, ed erano suddivisi in due gruppi. Resta però da capire, se, essendo l'accesso al parco libero, al momento della piena ci fossero anche altre persone.