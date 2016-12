10:54 - Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mesoraca, nel Crotonese, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, sottoposto al divieto di avvicinarsi alla moglie e alle tre figlie, di cui due minori, si è presentato a casa e ha chiesto di poter mangiare. Al "no" della donna, il 45enne ha risposto picchiando lei e le figlie; poi ha tentato di incendiare la casa, versando benzina sui mobili.