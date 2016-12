Pensionato uccide la moglie malata dopo l'ennesima lite: fermato

L'omicida e la moglie, che vivevano in condizioni di grave indigenza, avevano liti continue, l'ultima delle quali è finita in tragedia. Dopo aver ritrovato il cadavere della donna, i militari hanno convocato Diano in caserma. Il pensionato ha dapprima negato ogni responsabilità, ma nel corso dell'interrogatorio è crollato e ha confessato: ora è accusato di omicidio volontario aggravato.