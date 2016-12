Partorisce in casa: bimbo trovato morto nel Catanzarese

Dopo aver dato alla luce in casa il proprio bimbo, una donna di Montepaone , nel Catanzarese , si è recata in ospedale dicendo di avere un malore. I medici hanno capito che aveva appena partorito ed hanno allertato i carabinieri. I militari dell'Arma, giunti nella casa, hanno trovato il neonato morto.

Il cadavere è stato scoperto dopo che i medici dell'ospedale di Soverato hanno segnalato ai carabinieri che la madre aveva partorito e si era presentata nel nosocomio per un malore. L'autopsia dovrà accertare se il bambino è nato già morto, se è stato lasciato morire o se sono state compiute violenze provocandone il decesso.



I militari stanno effettuando una serie di accertamenti scientifici nell'abitazione della coppia per ricostruire l'accaduto. Sul posto è giunto anche il medico legale per effettuare una prima ricognizione sul cadavere del neonato.