Parteciparono a un rave party nel Potentino: denunciate 64 persone

Con le accuse di invasione di terreni ed edifici, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, i carabinieri hanno denunciato 64 persone, di età compresa tra i 17 e i 39 anni, che tra il 18 e il 19 febbraio hanno partecipato a un rave party non autorizzato in un capannone industriale in disuso e in un terreno annesso di proprietà privata a Lavello (Potenza). Al "rave" c'erano circa 200 persone, provenienti anche da altre regioni.