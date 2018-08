Vibo Valentia, agguato in spiaggia a Nicotera Marina: 43enne ucciso in un camping

La scena si è svolta nel primo pomeriggio in un noto lido balneare. In spiaggia c'erano turisti e bagnanti che potrebbero avere assistito al delitto. Gli investigatori dei carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, tra le piste che stanno seguendo per fare luce sul delitto, non escludono un possibile collegamento con un fatto di sangue avvenuto lo scorso maggio tra Nicotera e Limbadi, nel quale era stato ferito il fratello della vittima. Timpano aveva dei precedenti per reati in materia di droga.



Il sicario ha agito senza alcuno scrupolo, a volto scoperto, incurante dei bagnanti e con la chiara intenzione di uccidere. Gli investigatori dell'Arma, allo scopo di acquisire quanti più elementi utili alle indagini, stanno inoltre sentendo in queste ore i familiari della vittima e le persone presenti sul luogo del delitto.