Neonata morta: Lorenzin manda task force. Il padre: ditemi perché è morta

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha deciso di inviare una task force per fare "piena luce su quanto accaduto in Calabria, dove una neonata è morta durante il trasporto in ambulanza tra Vibo Valentia e l'ospedale di Catanzaro". La task force è composta da dirigenti della programmazione del ministero, carabinieri del Nas, funzionari di Agenas, dal sub commissario di governo e da rappresentanti della Regione Calabria.