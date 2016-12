Un 63enne, Pasquale Starace, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Casola di Napoli, un centro non lontano da Castellammare di Stabia. L'uomo stava percorrendo Via Roma in sella a uno scooter quando gli hanno sparato. Starace aveva precedenti per lesioni, ricettazione, armi; non risultano collegamenti con clan. Sul caso indagano i carabinieri.