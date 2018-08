Morti nel torrente, una guida e una coppia in vacanza tra le vittime

Miryam Mezzolla, 27 anni, di Torricella, in provincia di Taranto. Anche lei era una ballerina come Claudia Giampietro. Miryam e Claudia erano migliori amiche ed erano andate insieme in vacanza in Calabria

Claudia Giampietro, 31 anni, di Conversano in provincia di Bari. Era una ballerina. Claudia e Miryam Mezzolla, anche lei vittima del torrente, erano migliori amiche. Entrambe ballerine condividevano la passione per il burlesque. Erano andate insieme in vacanza in Calabria

Immacolata Marazzo, 40 anni, di Torre del Greco (Napoli). A rendere noto che Immacolata è una delle vittime della piena in Calabria è stato il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che ha avuto la conferma dal fratello della donna. Il marito della vittima e i suoi due figli sono riusciti a salvarsi e sono ricoverati in ospedale.

Le vittime - Le dieci vittime, secondo un elenco ancora ufficioso, provenivano da 5 differenti regioni. Oltre ad Antonio de Rasis, calabrese, nella piena sono morte: Paola Romagnoli, di Bergamo, nata nel 1963, ricercatrice universitaria; Gianfranco Fumarola, di Martina Franca (Taranto), nato nel 1975; Maria Immacolata Marrazzo, di Ercolano (Napoli), nata nel 1975; Carmela Tammaro, di Napoli, nata nel 1977; Antonio Santopaolo, di Napoli, nato nel 1974; Miryam Mezzolla, di Taranto, nata nel 1991; Carlo Maurici, di Roma, nato nel 1983; Valentina Venditti, di Roma, nata nel 1984; Claudia Giampietro, di Conversano (Bari), nata nel 1987.



Deceduto dopo aver salvato i figli - Il 43enne Gianfranco Fumarola sarebbe deceduto dopo aver salvato i figli di 11 e 12 anni che stavano effettuando l'escursione insieme a lui. Fumarola era un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Taranto ed aveva tre figli maschi. E' morto nella notte tra lunedì e martedì in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La moglie Cinzia, calabrese e insegnante di scuola primaria, ed il figlioletto di 4 anni dell'uomo avevano deciso di non partecipare all'escursione nel Raganello.



Le due amiche che amavano il ballo - "Amiche indivisibili", così vengono descritte su Facebook Claudia Giampietro, 31enne di Conversano (Bari), e Miryam Mezzolla, 27enne di Torricella (Taranto): entrambe ballerine, condividevano la passione per il burlesque. Le due ragazze erano in vacanza insieme sul Pollino e anche nelle foto postate sui social appaiono spesso insieme, tra prove dei balletti e serate tra amici.