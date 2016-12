Maxi truffa all'Inps: 21 indagati

La Guardia di finanza ha scoperto una truffa all'Inps messa in atto da cinque Centri di assistenza fiscale della provincia di Vibo Valentia. Grazie al meccanismo fraudolento, l'Inps ha erogato somme ai Caf per dichiarazioni sostitutive uniche predisposte falsamente in favore di persone decedute. I responsabili dei Caf avrebbero intascato così le somme corrisposte dall'Inps il cui importo è in fase di quantificazione.