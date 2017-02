Mani della 'ndrangheta sui fondi Ue: arrestato ex assessore Regione Calabria

Nove persone sono state arrestate in Calabria nell'ambito di un'inchiesta che ha portato alla luce l'ingerenza della potente cosca 'ndranghetista dei Mancuso nella gestione dei fondi della Comunità europea a sostegno delle famiglie in difficoltà. L'accusa è di minaccia ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione, peculato e abuso d'ufficio. In manette anche l'ex assessore al Lavoro della Regione Calabria, Nazareno Salerno.